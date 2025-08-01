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Общество

Дожди и грозы накроют Псковскую область 2 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 2 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью в большинстве районов, а днём местами пройдут кратковременные дожди, днём местами также ожидаются грозы.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе порывы ветра могут доходить до 15–18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём ожидается температура от +22 до +27 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Напомним, что прогноз на август дали в Псковском гидрометцентре.

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