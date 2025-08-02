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Происшествия

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Стругокрасненском округе

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в Стругокрасненском округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Полицейские остановили для проверки машину «ИЖ-2715», которой управлял пьяный 49-летний житель посёлка Плюсса. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом из-за подобного противоправного деяния.

Автомобиль изъят. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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