Энергетики продолжают расчищать завалы после шторма в Псковской области

17:19, 02 августа 2025, ПАИ

Энергетики продолжают расчищать завалы после шторма в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

«Продолжаем расчищать завалы деревьев после шторма в Псковской и Новгородской областях. Пробираемся и включаем ЛЭП», – рассказали специалисты. При этом в филиале сохраняется особый режим, работы идут круглосуточно и продолжатся до полной ликвидации последствий непогоды.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на сегодняшний день без электричества остаются чуть более трёх тысяч жителей региона.

Напомним, что в Пушкиногорском округе сильный ветер повалил деревья, были зафиксированы разрушения. Кроме того, стихия бушевала ещё в ряде муниципалитетов Псковской области.