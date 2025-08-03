Вылет самолёта Москва – Псков снова перенесли

10:04, 03 августа 2025, ПАИ

Вылет самолёта Москва – Псков сегодня, 3 августа, снова перенесли. Планируется, что самолёт вылетит в 10:25, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Изначально самолёт должен был вылететь из Москвы в 08:00. Вначале вылет перенесли на 10:00, теперь его отложили на 10:25.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и Псковом, шло отражение атаки БПЛА. В частности, БПЛА сбили в Псковском районе над Неёлово.

Напомним, если вы стали свидетелем полёта БПЛА, необходимо оперативно звонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области (8 8112) 72-52-00.