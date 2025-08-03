Последствия непогоды на кладбище в Идрице устраняют несколько дней

16:29, 03 августа 2025, ПАИ

Последствия непогоды на кладбище в Идрице Себежского района устраняют несколько дней, сообщили ПАИ в редакции газеты «Призыв».

После непогоды кладбище было завалено упавшими деревьями. Люди уже несколько дней его расчищают, убирают, распиливают упавшие деревья.

Напомним, что вчера, 2 августа, энергетики восстановили работу основной сети электроснабжения в Псковской и Новгородской областях после сильного шторма и грозы.

Отметим, что в Себежском районе сильный ветер повалил деревья, были зафиксированы разрушения. Кроме того, стихия бушевала ещё в ряде муниципалитетов Псковской области.