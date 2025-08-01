Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Себежского района – о последствиях урагана: Идрице нанесён большой урон

Посёлку Идрица в Себежском округе в результате непогоды нанесён большой урон, сообщил глава муниципалитета Леонид Курсенков в своём телеграм-канале.

  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков
  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков
  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков
  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков
  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков
  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков
  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков
  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков
  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков
  • Идрице нанесёт большой урон
    Фото: Леонид Курсенков

Ранее сообщалось, что ураган в Идрице повалил деревья и повредил линии электропередачи. Поваленные деревья перегородили вход во двор на улице Ленина, 32 и нанесли урон местному кладбищу.

«Вчера в результате прохождения мощного грозового фронта в районе большой урон нанесён посёлку Идрица. Принимаем все необходимые меры по устранению последствий стихии», – констатировал Леонид Курсенков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2025

В России открыт предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura 80
01 августа 2025

Капремонт моста через реку Пенную завершают в Островском районе
01 августа 2025

Празднование Дня посёлка отменили в Стругах Красных из-за урагана
01 августа 2025

Недетские расходы: в какую сумму обойдутся VIP-роды и беби-шопинг
01 августа 2025

Глава Себежского района – о последствиях урагана: Идрице нанесён большой урон
01 августа 2025

Новые антимошеннические меры начали действовать в России
01 августа 2025

По колено в воде: в Псковской области энергетики ликвидируют последствия шторма
01 августа 2025

О благоустройстве Мирожского монастыря поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...