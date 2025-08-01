Глава Себежского района – о последствиях урагана: Идрице нанесён большой урон

13:05, 01 августа 2025, ПАИ

Посёлку Идрица в Себежском округе в результате непогоды нанесён большой урон, сообщил глава муниципалитета Леонид Курсенков в своём телеграм-канале.



Фото: Леонид Курсенков



Фото: Леонид Курсенков



Фото: Леонид Курсенков



Фото: Леонид Курсенков



Фото: Леонид Курсенков



Фото: Леонид Курсенков



Фото: Леонид Курсенков



Фото: Леонид Курсенков



Фото: Леонид Курсенков



Фото: Леонид Курсенков



















Ранее сообщалось, что ураган в Идрице повалил деревья и повредил линии электропередачи. Поваленные деревья перегородили вход во двор на улице Ленина, 32 и нанесли урон местному кладбищу.

«Вчера в результате прохождения мощного грозового фронта в районе большой урон нанесён посёлку Идрица. Принимаем все необходимые меры по устранению последствий стихии», – констатировал Леонид Курсенков.