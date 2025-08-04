ФСБ выявила в Псковской области преступную группу по организации незаконного въезда в Россию

09:34, 04 августа 2025, ПАИ

В Псковской области выявили преступную группу по организации незаконного въезда в Россию, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСБ России.

Сотрудники УФСБ России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Тверской области пресекли противоправную деятельность четырёх россиян, которые обвиняются в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что фигуранты в 2024 году за денежное вознаграждение организовали незаконный въезд в Россию шести граждан Украины в обход установленных пунктов пропуска и мест несения службы пограничных нарядов.

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого следственным отделом УФСБ России по Псковской области, по месту жительства и регистрации фигурантов в Псковской и Тверской областях провели следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

В настоящий момент уголовное дело направили в суд для рассмотрения.