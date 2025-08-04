Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

ФСБ выявила в Псковской области преступную группу по организации незаконного въезда в Россию

В Псковской области выявили преступную группу по организации незаконного въезда в Россию, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСБ России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Сотрудники УФСБ России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Тверской области пресекли противоправную деятельность четырёх россиян, которые обвиняются в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что фигуранты в 2024 году за денежное вознаграждение организовали незаконный въезд в Россию шести граждан Украины в обход установленных пунктов пропуска и мест несения службы пограничных нарядов.

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого следственным отделом УФСБ России по Псковской области, по месту жительства и регистрации фигурантов в Псковской и Тверской областях провели следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

В настоящий момент уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2025

Опасный пастернак: покос участка закончился для псковича ожогами
04 августа 2025

«Игра в бильярд»: картины на 13 млн рублей пытался провезти житель Литвы в Псковскую область
04 августа 2025

Дом на три семьи загорелся в Печорах
04 августа 2025

Один человек погиб и 18 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
04 августа 2025

ФСБ выявила в Псковской области преступную группу по организации незаконного въезда в Россию
03 августа 2025

В реке Великой в Опочке обнаружено тело утонувшей женщины
03 августа 2025

В Великих Луках машина с пьяным водителем вылетела в кювет и опрокинулась
03 августа 2025

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников военкомата

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...