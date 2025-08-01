Завершается приём документов от кандидатов на выборы по одномандатным округам в Псковской области

11:53, 04 августа 2025, ПАИ

Сегодня, 4 августа, на муниципальных выборах в Псковской области последний день для предоставления кандидатами по одномандатным округам полного пакета документов для регистрации в качестве кандидатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

До 18:00 кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, обязаны лично представить в территориальные избирательные комиссии (ТИК) полный пакет документов для регистрации в качестве кандидата в депутаты Собрания депутатов соответствующего муниципального округа первого созыва.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.