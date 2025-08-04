Псковский губернатор призвал не доверять неофициальным пабликам, сообщающим об угрозе атаки БПЛА

13:03, 04 августа 2025, ПАИ

О провокационных пабликах, якобы оперативно предупреждающих об угрозе атаки БПЛА по региону, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Ссылки на них активно продвигаются в публикациях, информирующих об отражённых атаках и о введении режима беспилотной опасности, а также, как ни странно, в домовых и тематических чатах», – сказал он.

Причём эти каналы не являются официальным источником информации. Более того, сведения, размещаемые в них, могут носить провокационный характер, намеренно сеять панику и вводить в заблуждение, предупредил глава региона.

«Доверяйте только проверенным официальным источникам. Берегите себя и своих близких!» – подчеркнул он.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и Псковом, шло отражение атаки БПЛА. В частности, БПЛА сбили в Псковском районе, в том числе над Неёлово.