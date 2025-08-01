Стало известно общее количество кандидатов, выдвинутых на выборы в Псковской области

17:00, 05 августа 2025, ПАИ

888 кандидатов выдвинуто на сентябрьские выборы в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.