40 человек погибло при пожарах в Псковской области за семь месяцев

11:41, 06 августа 2025, ПАИ

2 373 пожара произошло в Псковской области за семь месяцев 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В огне погибло 40 человек, из них 12 человек пенсионного возраста, 19 – без определённого рода деятельности, пятеро – рабочие, а также четыре инвалида. Также из-за пожаров получили травмы 13 человек.

За семь месяцев пожары уничтожили 327 строений, а также 29 единиц автотранспорта. Общий материальный ущерб составил более 25 миллионов рублей.

Самой частой причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём – 2 002 случая. Также пожары происходили из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (189 случаев), нарушения правил устройства и эксплуатации печи (90 случаев), поджогов (34 случая), на транспорте (33 случая), нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования (шесть случаев), грозового разряда (пять случаев), оставления источника открытого огня без присмотра (четыре случая), шалости с огнём детей (четыре случая), нарушения правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ (три случая), оставления горючих материалов вблизи источников высокой температуры (один случай), иные причины (два случая).

Также сотрудники МЧС спасли при пожарах 254 человека, материальных ценностей на сумму 100 тысяч рублей, 140 строений и 19 единиц автотранспорта.