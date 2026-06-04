Участники программы «Герои земли Псковской» будут защищать свои итоговые проекты 11 июня

14:42, 04 июня 2026, ПАИ

Участники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» получат дипломы о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления. В качестве выпускной квалификационной работы они представят свои индивидуальные управленческие проекты, рассказала заместитель декана факультета дополнительного профессионального образования Президентской академии в Санкт-Петербурге Ольга Урсова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 4 июня.

Защита проектов состоится 11 июня. Подготовка к выпускным работам началась ещё с первого модуля программы. В комиссию войдут представители правительства Псковской области и преподаватели.

«У участников есть хорошие методические рекомендации. Преподаватели помогают с проектами. У каждого есть наставник, который погружён в тему работы. Со стороны Президентской академии есть свой руководитель проектной работы. Руководитель и наставник будут писать рецензию. Все силы мы направляем на то, чтобы сделать проекты качественными. Некоторые участники уже начали их реализацию. Надеемся, что и остальные будут реализованы и принесут пользу региону. Все 13 тем – конкретные, востребованные, перспективные», – отметила Ольга Урсова.

Отметим, что четвёртый очный образовательный модуль – заключительный в рамках программы «Герои земли Псковской». Он начался 1 июня и продлится одиннадцать дней, завершится очным экзаменом и защитой аттестационной работы по итогам всей программы «Герои земли Псковской».

Напомним, что в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется региональная кадровая программа «Герои земли Псковской». Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.