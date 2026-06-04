Как уберечь ребёнка на водоёме: основные правила безопасности в карточках

15:34, 04 июня 2026, ПАИ

Летний отдых у воды требует особого внимания со стороны взрослых. Даже на мелководье или в знакомом водоеме ребенок может оказаться в опасной ситуации всего за несколько секунд. Поэтому важно не оставлять детей без присмотра, выбирать для купания оборудованные пляжи и заранее объяснять правила безопасного поведения на воде.

Спасатели напоминают: использование надувных кругов и матрасов не заменяет контроль взрослых. Не менее важно научить ребенка не заплывать далеко от берега, не нырять в незнакомых местах и не устраивать опасные игры в воде. Простые меры предосторожности помогут избежать несчастных случаев и сделать отдых безопасным.