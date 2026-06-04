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Общество

О планах на следующий набор в программу «Герои земли Псковской» рассказала представитель Президентской академии

Состоится ли следующий набор участников в региональную кадровую программу «Герои земли Псковской», рассказала заместитель декана факультета дополнительного профессионального образования Президентской академии в Санкт-Петербурге Ольга Урсова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 4 июня.

Ольга Урсова. Фото: ПАИ

«Планы на следующий набор есть. Сейчас проходит важный этап: во всех регионах эти программы завершаются. Ведётся аналитическая работа: как проведено обучение, какие были плюсы, какие проблемы. Нужно сделать выводы и подготовиться к следующему этапу. Сроки пока не определены, будем говорить об этом в дальнейшем», – отметила Ольга Урсова.

Отметим, что четвёртый очный образовательный модуль – заключительный в рамках программы «Герои земли Псковской». Он начался 1 июня и продлится одиннадцать дней, завершится очным экзаменом и защитой аттестационной работы по итогам всей программы «Герои земли Псковской».

Напомним, что в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется региональная кадровая программа «Герои земли Псковской». Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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