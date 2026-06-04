В Псковском кремле протестировали экскурсию для незрячих туристов

15:26, 04 июня 2026, ПАИ

В Псковском кремле впервые протестировали экскурсию, адаптированную для людей с нарушением зрения. Она стала частью национального туристского маршрута «Александр Невский – имя России», сообщили ПАИ в региональном министерстве туризма.

Главной задачей мероприятия стала не формальная презентация экскурсионной программы, а практическая проверка качества тифлоописаний, удобства расположения остановочных пунктов и мест отдыха, выяснялось также, хватает ли времени для тактильного и эмоционального знакомства с объектами показа.

По итогам тестирования участники дали экскурсии положительную оценку. Незрячие туристы отметили точность описаний и возможность полноценно познакомиться с атмосферой древнего Псковского кремля.

Экскурсия была организована в рамках проекта «Путешествие без барьеров», который реализует «Чудской проект» при поддержке Фонда президентских грантов.

Адаптированная версия экскурсии разработана при участии Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих и Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих имени А. А. Бологова.