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Спорт

Американская сторона анонсировала хоккейный матч между Россией и США

Хоккейную встречу между командами России и США планируется провести в Москве 1 июля. Об этом в ходе сессии «Россия – США: диалог культур» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

Он отметил, что проведение матча приурочено к празднованию 250-летия США. Эйджи выразил надежду, что спортивное событие поможет растопить лёд в отношениях между двумя странами.

Ранее, 3 июня, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявляла, что в июле планируется товарищеская встреча между хоккейными коллективами Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты.

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