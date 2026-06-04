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Второй этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт в Себеже

Второй этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт в Себеже 13 июня, сообщили ПАИ в региональной федерации лыжных гонок.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

В рамках второго этапа областного Кубка снова состоится только кросс, как и на первом этапе. Участники в девяти возрастных группах поборются за медали на дистанциях от одного до четырёх километров.

Организаторы принимают предварительные заявки до 12 июня. В день соревнований открытие начнётся в 11:45, а первый старт – в 12:00.

Ранее были подведены итоги первого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, который прошёл в Стругах Красных.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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