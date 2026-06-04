Второй этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт в Себеже

15:57, 04 июня 2026, ПАИ

Второй этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт в Себеже 13 июня, сообщили ПАИ в региональной федерации лыжных гонок.

В рамках второго этапа областного Кубка снова состоится только кросс, как и на первом этапе. Участники в девяти возрастных группах поборются за медали на дистанциях от одного до четырёх километров.

Организаторы принимают предварительные заявки до 12 июня. В день соревнований открытие начнётся в 11:45, а первый старт – в 12:00.

Ранее были подведены итоги первого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, который прошёл в Стругах Красных.

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