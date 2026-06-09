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Экономика

Правительство предложило облегчить долговую нагрузку на регионы

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий перенос на 2030 год части платежей по бюджетным кредитам субъектов РФ, которые должны быть произведены в 2026 году.

Соответствующие изменения предлагается внести в Бюджетный кодекс и ряд других законодательных актов. Документ размещён в электронной базе данных парламента.

В настоящее время одна треть задолженности регионов по бюджетным кредитам погашается в соответствии с графиками, действовавшими на 1 марта 2024 года, в период с 2026 по 2036 год. За пользование средствами субъекты выплачивают 0,1% годовых на остаток задолженности.

Согласно инициативе правительства, платежи, приходящиеся на 2026 год, предлагается перенести на 2030 год. В случае принятия закона регионы будут освобождены от необходимости осуществлять соответствующие выплаты в 2026 году.

Кроме того, законопроект предусматривает проведение в 2026 году эксперимента по предоставлению регионам краткосрочных бюджетных кредитов для пополнения остатка средств на едином счете бюджета. Предполагается, что такие кредиты будут выдаваться с обязательным возвратом не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем их предоставления.

Полномочиями по проведению эксперимента предлагается наделить Федеральное казначейство. Плата за пользование такими кредитами также составит 0,1% годовых.

В случае одобрения закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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