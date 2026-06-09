Гражданина Литвы арестовали в Псковской области за незаконное пересечение границы

15:49, 09 июня 2026, ПАИ

Пыталовский районный суд Псковской области заключил под стражу гражданина Литвы, подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы России, сообщили ПАИ в пресс-службе судов региона.

По версии дознания, в июне мужчина пересек российскую границу со стороны Латвии, не имея на то законных оснований. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»).

С ходатайством об избрании меры пресечения в суд обратился старший дознаватель отделения дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Суд учел, что подозреваемый является гражданином иностранного государства, не имеет регистрации и постоянного места жительства на территории России, а также права на въезд в РФ. В результате ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток – до 3 июля 2026 года включительно.

Постановление суда не вступило в законную силу.