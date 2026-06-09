Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гражданина Литвы арестовали в Псковской области за незаконное пересечение границы

Пыталовский районный суд Псковской области заключил под стражу гражданина Литвы, подозреваемого в незаконном пересечении государственной границы России, сообщили ПАИ в пресс-службе судов региона.

По версии дознания, в июне мужчина пересек российскую границу со стороны Латвии, не имея на то законных оснований. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»).

С ходатайством об избрании меры пресечения в суд обратился старший дознаватель отделения дознания и административной практики Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Суд учел, что подозреваемый является гражданином иностранного государства, не имеет регистрации и постоянного места жительства на территории России, а также права на въезд в РФ. В результате ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток – до 3 июля 2026 года включительно.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июня 2026

Завод по производству сжиженного газа может появиться в Дедовичском районе
09 июня 2026

В Гидрометцентре дали прогноз на праздничные выходные в Псковской области
09 июня 2026

В МЧС назвали причины роста количества пожаров в Псковской области
09 июня 2026

«У нас водятся трофейные сомы и лещи»: глава Дедовичского округа пригласил на рыбалку
09 июня 2026

Студенты Псковской области представляют регион на всероссийской «Студенческой весне» в Хабаровске
09 июня 2026

Север Псковской области лидирует по количеству пожаров – МЧС
09 июня 2026

Глава Дедовичского округа: Ключевой задачей стал сбор команды
09 июня 2026

Два беспилотника сбили над Псковской областью за сутки

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...