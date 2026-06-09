Псковские налоговики рассказали о работе СПОТ для импорта из ЕАЭС

20:18, 09 июня 2026, ПАИ

Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) для импорта из стран Евразийского экономического союза начала полноценно работать с 1 июня 2026 года. Нововведение исключит возможность уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет РФ, подчеркнули на заседании общественного совета при региональном УФНС России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Импортёры (юридические лица и индивидуальные предприниматели) обязаны заранее направлять оператору системы (ФНС России) документ о предстоящей поставке и вносить обеспечительный платёж на отдельный код бюджетной классификации. Система затрагивает практически все категории товаров, за исключением нефти, трубопроводного транзита и ввоза физическими лицами.

«Мы создаём непрерывный контур контроля за товаром – с момента составления договора до фактической постановки на учёт. Обеспечительный платёж не признаётся единым налоговым платежом, это целевой инструмент, гарантирующий, что косвенные налоги не уйдут в тень», – заявил представитель УФНС России по Псковской области.

От уплаты обеспечительного платежа освобождены крупнейшие налогоплательщики с доходом от 10 млрд рублей, участники налогового мониторинга и маркетплейсы. Для остальных участников внешнеэкономической деятельности непредоставление QR-кода или документа о поставке грозит запретом на ввоз.