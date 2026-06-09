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Экономика

Новые сроки и обновлённая декларация: ФНС разъяснила правила для импортёров из ЕАЭС

Обновлённую форму декларации по косвенным налогам для импортёров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердила Федеральная налоговая служба (ФНС). Документ дополнен разделом 4, в котором посредством кодов бюджетной классификации (КБК) нужно отражать сведения о внесённых обеспечительных платежах. Соответствующие изменения предусмотрены федеральными законами № 101-ФЗ и № 102-ФЗ от 17 апреля 2026 года, а также постановлением Правительства РФ № 641 от 29 мая 2026 года.

Как разъяснили на заседании общественного совета при УФНС России по Псковской области, новые правила введены в рамках работы системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Документ о предстоящей поставке (ДОПП) необходимо направить оператору системы за два дня до ввоза товаров на территорию РФ. Для тех, кто освобождён от уплаты обеспечительного платежа, срок сокращён до четырёх часов. Вносить корректировки можно только до момента получения QR-кода.

Представитель налоговой службы пояснил, что дополнительный раздел в декларации предназначен для проведения камеральной проверки. Если поставка отражена в декларации и по ней числится обеспечительный платёж, система автоматически зачтёт его в счёт уплаты налогов.

«Если товар не ввезён – у вас есть три года, чтобы отразить эту операцию или вернуть платёж. Безнадёжных остатков не будет», – подчеркнул докладчик, обращаясь к членам общественного совета.

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