Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» проходит в Изборске

15:00, 12 июня 2026, ПАИ

XVIII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» проходит в Изборске, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























Фестиваль традиционно включает программу для посетителей с возможностью понаблюдать за массовыми сражениями, поединками, за ходом конкурсов и лучного турнира, поучаствовать в ремесленных интерактивах, посетить исторический лекторий.

Напомним, что XVIII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» пройдёт с 12 по 14 июня. Уже опубликована программа фестиваля. О том, как проходил XVII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», смотрите в фоторепортаже ПАИ по ссылке.