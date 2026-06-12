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Общество

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» проходит в Изборске

XVIII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» проходит в Изборске, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль в Изборске
    Фото: ПАИ

Фестиваль традиционно включает программу для посетителей с возможностью понаблюдать за массовыми сражениями, поединками, за ходом конкурсов и лучного турнира, поучаствовать в ремесленных интерактивах, посетить исторический лекторий.

Напомним, что XVIII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» пройдёт с 12 по 14 июня. Уже опубликована программа фестиваля. О том, как проходил XVII Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», смотрите в фоторепортаже ПАИ по ссылке.

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