Студент псковского вуза скрывается от следствия после ДТП с тяжкими последствиями

13:09, 13 июня 2026, ПАИ

Сотрудники полиции разыскивают 30-летнего жителя Пскова, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем дорожно-транспортное происшествие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В отношении Сулаймона Азамат угли Омонова, студента одного из псковских вузов, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным ОМВД России по Псковскому району, разыскиваемый скрывается от органов предварительного следствия.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить её по телефонам 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05, а также по единым номерам экстренных служб 102 и 112.