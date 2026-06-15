Сыровар из Псковской области стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Сооснователь сыроварни «Сырная Лиса» Лариса Никандрова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 15 июня.
Главное из эфира:
- фермерский сыр – продукт длительного цикла (от трёх месяцев до года и более). В отличие от молока и творога, он не даёт быстрых денег. Чтобы иметь ежедневный доход, приходится параллельно продавать скоропортящиеся продукты;
- потребительский стереотип: названия сыров «российский» или «костромской» вызывают меньше доверия, чем иностранные или авторские;
- промышленный сыр часто содержит добавки, позволяющие удешевить производство;
- качество сыра зависит от сезона и рациона коров. Зимнее, летнее, весеннее молоко отличается жирностью, плотностью, вкусом. Даже температура в помещении и на улице влияет на результат. Поэтому каждая партия фермерского сыра уникальна;
- культура потребления фермерского сыра в регионе растёт. Покупатели на ярмарках активно пробуют новые виды, удивляются вкусу и цвету, охотно приобретают. Однако многих нужно просвещать – рассказывать, как правильно есть сыр и с чем его подавать.
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