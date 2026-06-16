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Культура

Выставка по истории Союза театральных деятелей откроется в Пскове сегодня

Выставка «История СТД России в лицах», посвящённая истории Союза театральных деятелей России, откроется в Пскове 16 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: организаторы

Экспозиция расскажет о личностях, которые формировали облик российского театра. На выставке можно будет узнать о людях, возглавлявших Союз театральных деятелей на протяжении 150 лет, а также о современных деятелях, чьи энергия и талант продолжают развивать театральную жизнь в Псковской области и по всей России.

Экспозиция откроется в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 16 июня в 17:00. Вход бесплатный. Необходима предварительная запись у организаторов.

Выставка будет доступна для посещения до 5 июля. Проект реализован Псковским региональным отделением Союза театральных деятелей России в рамках творческой программы «Театральная панорама новой России» при поддержке Минкультуры России.

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