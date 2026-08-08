Самолвовский дом культуры реконструируют в два этапа

21:01, 08 августа 2026, ПАИ

Дом культуры в деревне Самолва Гдовского района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет сегодня, 8 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

















Главу региона встретила министр культуры Илианна Петрова. Она обратила внимание, что здание – от входной группы и зрительного зала до инженерных систем – требует комплексной модернизации. Сейчас здесь создано единое культурно-туристическое пространство: под одной крышей расположены не только ДК, но и библиотека.

Губернатор осмотрел помещения Дома культуры и выставочные пространства. Ему представили дизайн-проект, подготовленный проектным офисом регионального министерства культуры. Решение предусматривает увеличение высотности здания, что позволит создать полноценный концертный зал, а также организацию пространств, отвечающих современным требованиям. В рамках благоустройства прилегающей территории предлагается создать площадки для проведения детских мастер-классов на открытом воздухе, парковую зону отдыха и торгово-ярмарочные ряды. Губернатор положительно оценил представленный проект.

«Необходима большая реконструкция, планируем делать её в два этапа. Первый этап – реконструкция, затем – полный капитальный ремонт», – рассказала министр культуры. В планах – сначала провести работы за счёт областного бюджета, а на следующем этапе – привлечь федеральные средства в рамках национальных проектов.

Глава региона подчеркнул, что решение о реконструкции принято. До апреля 2027 года планируется подготовить проектно-сметную документацию. Глава Гдовского округа Вера Алексеева обратилась к губернатору с просьбой оказать поддержку муниципалитету в подготовке ПСД, и Михаил Ведерников инициативу поддержал.

Губернатор также напомнил, что с 2021 по 2025 год в Гдовский район было вложено 2,5 миллиарда рублей.

В Самолвовском доме культуры работает небольшой музей. Губернатор поинтересовался, сохранится ли он после реконструкции. Сотрудники ДК заверили, что музей продолжит свою работу.

Отметим, что только в первом полугодии 2026 года на площадке Самолвовского ДК проведено 116 мероприятий, организована работа четырёх клубных формирований. За этот период выросло и число посещений местной библиотеки – её гостями стали почти 2,5 тысячи человек.

В рабочем выезде также участвовали вице-губернатор Ольга Тимофеева, сенаторы РФ Наталья Мельникова и Алексей Наумец, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз и ветеран СВО, сотрудник псковского филиала центра «Воин» Андрей Ключко.