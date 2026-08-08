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Культура

Псковский музей-заповедник приглашает на праздник трёх Спасов по Пушкинской карте

Псковский музей-заповедник приглашает юных гостей и их родителей на праздничную программу «Гостины «СПАСибо за всё!», посвящённую Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам. Мероприятие пройдёт 14 августа с 17:30 до 21:00 в музейном комплексе «Двор Постникова», сообщает пресс-служба учреждения.

  • Псковский музей-заповедник приглашает на праздник трёх Спасов по Пушкинской карте
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Псковский музей-заповедник приглашает на праздник трёх Спасов по Пушкинской карте
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Псковский музей-заповедник приглашает на праздник трёх Спасов по Пушкинской карте
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Псковский музей-заповедник приглашает на праздник трёх Спасов по Пушкинской карте
    Фото: Псковский музей-заповедник

Организаторы подготовили разнообразную программу: гостей ждут мини-экскурсии по выставкам «Листая земли, страны и века», «Зеркало псковской печи» и «По волнам памяти», а также творческие мастер-классы по росписи ложки «Дорога ложка к обеду», по изготовлению куклы-оберега «Крупеничка», по созданию агитационного плаката в советском стиле «Земля зовёт!» и текстильных бус.

Кроме того, участникам предложат киномузыкальную викторину, посвящённую истории трёх Спасов, народные игры и забавы в исполнении фольклорного коллектива «Уграда» и концерт фолк-рок-группы «Вольный ветер».

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