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Общество

Позывной «Денди»: история псковского бойца СВО Данилы Иванова, увековеченная в бронзе

Ему было 26 лет. Гвардии прапорщик 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения, трижды кавалер ордена Мужества Данила Иванов из Пскова с позывным «Денди» погиб при исполнении воинского долга в Харьковской области в мае 2024 года. Это был настоящий герой, который любил свою семью и Родину. Всегда на передовой – он не раз спасал своих товарищей и был ранен сам. О том, чей подвиг увековечен в мемориале защитникам Отечества и навсегда вписан в летопись Псковской области, рассказал отец бойца Дмитрий Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Есть такая работа – Родину защищать

– Дмитрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, каким был ваш сын, какой подвиг он совершил?

– Он такой же герой, как и все остальные. Как и все остальные солдаты всех времён. Он не шёл захватывать чужую землю, как и остальные солдаты России, Советского Союза. Он шёл защищать свою Родину, свою семью. Что он совершил особенного? Да, в общем-то, ничего. Его героизм – в преданности присяге, в преданности своему солдатскому долгу, в преданности его боевым товарищам. Вот его подвиг.

Гвардии прапорщик Данила Иванов. Фото здесь и далее из архива семьи

Может показаться, что всё чересчур просто, но на самом деле так оно и есть. Когда сын приезжал с войны, я спрашивал: «Ну что там, Дань?». Он говорил – работаем. Это была главная оценка его деятельности и его подразделения. Работаем. Это тяжёлая работа, страшная. Работа, связанная с преодолением собственного страха. Бывает так, что страшно даже вставать. Но делать-то нужно. И делали, и делают, и будут делать.

Большое счастье, что становление нашего сына как солдата произошло в замечательном коллективе. Все в его жизни прекрасные люди, замечательные люди. До сих пор с оставшимися в живых общаемся. Тех, кто погибли, вспоминаем и общаемся с их семьями.

«Батя, я поехал. Там пацаны»

– Данила Иванов – трижды кавалер ордена Мужества. Какие подвиги он совершил в ходе спецоперации, за что был удостоен столь высокой награды?

– Первый орден Мужества Данила получил в 2022 году за то, что их подразделение вошло в Харьков... Данька вытащил на себе несколько человек, своих товарищей, тяжелораненых.

Фото из архива семьи

Второй получил за ещё один населённый пункт, деревушку Козинки. Их неполная группа была, а полноценная – 14 человек, это аналог пехотного отделения. Их группа была поставлена дальше, к деревне. Невеликий населённый пункт, но так сложилось, что командира группы не было, и Данька замещал его. Если верить интернет-ресурсам и сообщениям с поля боя, они сдерживали атаку солдат ВСУ, которые кратно превосходили наших по численности. Они выдержали до ночи и пошли с холодным оружием, начали угрожать противникам. Это было не контрнаступление, это была чисто диверсионная операция.

Там Данила был ранен, получил ранение в глаз, был контужен, отправлен в госпиталь. Должен был после госпиталя ещё побыть дома как минимум месяца два. Маленько отлежался, оклемался. И всё – говорит: «Бать, я поехал, там пацаны». И уехал.

В том мае была жара

– И третий, полученный посмертно, орден Мужества. Он с нашим земляком, с Лёшкой Павловым из Острова, находился за линией фронта и корректировал огонь нашей артиллерии и беспилотники. Но так сложилось, что, видимо, их скрытый наблюдательный пункт был противником выявлен. И на пункт была наведена атака артиллеристов, погибли оба. Это случилось 16 мая, примерно в 9 утра. В 10 я уже об этом узнал, сообщили его товарищи.

  • Трижды кавалер ордена Мужества
    Фото: здесь и далее из архива семьи
  • Трижды кавалер ордена Мужества
    Фото: здесь и далее из архива семьи

В том мае была жара. И ночью один из их товарищей – Сашка, уже плюнув на приказ, пополз туда, вытащил трупы Даньки и Лёшки. Это был Волчанск (Харьковская область). И через 15 дней уже выдали тело. Вот такая короткая, но яркая жизнь.

Немного тишины

– Каким сыном он был для вас?

– Никогда с Данькой не было проблем. Он был абсолютно воспитуемый, послушный сын. С высокой степенью дисциплинированности. Он смотрел на отца, на мать, на бабушку и дедушку. Мы не занимались его воспитанием в том смысле, который теперь в это вкладывают. Его не надо было воспитывать. Он впитывал как губка всё хорошее, а плохое к нему не прилипало.

Фото из архива семьи

Он занимался спортом, футболом, потом рукопашным боем. Окончил школу. В девятом классе, после ОГЭ, я ему сказал: «Пацан, иди в строительный колледж. Замечательная профессия – строитель. Захочешь после колледжа дальше учиться – поступай в высшее учебное заведение». Послушал меня, пошёл. Окончил колледж достаточно неплохо. Пришла повестка на призыв. Я опять же говорю: «Да, надо пойти». Получил военную специальность, пошёл служить по контракту. Отзывы от командования части были самые лучшие. Потом полгода в Сирии. Это был постоянный риск.

  • Он был сыном, отцом, мужем и воином
    Фото: здесь и далее из архива семьи
  • Он был сыном, отцом, мужем и воином
    Фото: здесь и далее из архива семьи
  • Он был сыном, отцом, мужем и воином
    Фото: здесь и далее из архива семьи

После Сирии немного тишины, а потом, когда в 2022 году президент России объявил о начале специальной военной операции, он был на фронте с первых дней. Он разведчик, а разведчики вне фронта не живут. Все годы службы в период СВО он был на фронте. Точнее, за линией фронта.

Пепел стучит в моё сердце

Новый мемориал в честь защитников Отечества открыли на кладбище Белый Мох в Пскове 17 июня. Участников этого памятного мероприятия объединили чувство скорби и благодарность тем, кто отдал свою жизнь за победу России.

  • Мемориал в честь защитников Отечества на кладбище Белый Мох
    Фото: ПАИ и из архива семьи
  • Мемориал в честь защитников Отечества на кладбище Белый Мох
    Фото: ПАИ и из архива семьи
  • Мемориал в честь защитников Отечества на кладбище Белый Мох
    Фото: ПАИ и из архива семьи
  • Мемориал в честь защитников Отечества на кладбище Белый Мох
    Фото: ПАИ и из архива семьи

– Дмитрий Анатольевич, для вас, как для отца героя, какое значение имеет открытие мемориала защитникам Отечества в Пскове?

– Людям нужно верить в героев, которые их защищают. Людям нужно верить в солдат, в свою армию. И если этой веры не будет, не будет полноценного общества. А мемориальный комплекс в первую очередь консолидирует наше общество.

Для меня открытие мемориала – это важное событие... Нет, не радость, торжество. Торжество справедливости, торжество исторической справедливости. Когда солдатам отдают почести, которых они достойны. Установлен замечательный памятник.

Это торжество со слезами на глазах и с болью в сердце. Я каждую субботу езжу на могилу сына... Больно и обидно смотреть на списки бойцов, которые погибли. Но ещё страшнее, если их маленькие, но великие подвиги были бы забыты. Это пример для нашей молодёжи и память для нас. Это, процитирую выражение из «Легенды об Уленшпигеле», пепел стучит в моё сердце. Не станет таких памятников, и общество забудет о том, что была эта война и такие герои. Они все герои. Солдат, даже день, даже час простоявший на поле боя, – уже герой.

Екатерина Крылова
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