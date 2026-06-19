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Экономика

Псковские налогоплательщики перечислили в бюджет почти 26 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за первые пять месяцев 2026 года выросли примерно на 20%. Итоги работы регионального управления Федеральной налоговой службы губернатор Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с руководителем ведомства Анной Кутузовой. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере Max.

Фото: скрин с видео в мессенджере Max

По словам главы региона, в текущих экономических условиях такой рост является хорошим показателем. «Всего налогоплательщики Псковской области перечислили в консолидированный бюджет РФ 25,9 млрд рублей. Темп роста составил 121,8%», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, налоговые органы мобилизовали 13 млрд рублей страховых взносов во внебюджетные фонды. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Губернатор подчеркнул, что эти средства напрямую влияют на выплату пенсий, пособий и финансирование медицинской помощи жителям региона.

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников регионального управления ФНС за профессиональную работу и вклад в финансовую стабильность Псковской области.

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