Псковские налогоплательщики перечислили в бюджет почти 26 млрд рублей

07:53, 19 июня 2026, ПАИ

Доходы консолидированного бюджета Псковской области за первые пять месяцев 2026 года выросли примерно на 20%. Итоги работы регионального управления Федеральной налоговой службы губернатор Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с руководителем ведомства Анной Кутузовой. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере Max.

По словам главы региона, в текущих экономических условиях такой рост является хорошим показателем. «Всего налогоплательщики Псковской области перечислили в консолидированный бюджет РФ 25,9 млрд рублей. Темп роста составил 121,8%», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, налоговые органы мобилизовали 13 млрд рублей страховых взносов во внебюджетные фонды. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Губернатор подчеркнул, что эти средства напрямую влияют на выплату пенсий, пособий и финансирование медицинской помощи жителям региона.

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников регионального управления ФНС за профессиональную работу и вклад в финансовую стабильность Псковской области.