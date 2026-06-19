Как побороть зависимость от гаджетов, обсудили в программе «Анамнез». Главное
Гостями программы «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ, психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина и специалист по связям с общественностью этого же центра Елена Самуйлова. Поговорили о зависимости от гаджетов.
Главное из эфира:
– Гаджет – это лишь инструмент, время его использования должно быть ограничено.
– При чрезмерном использовании снижается зрение, недостаточно увлажняется сетчатка глаз, нарушается сон, не вырабатывается в достаточном количестве мелатонин – мозг не отдыхает, человек теряет должную работоспособность.
– Под самой большой угрозой зависимости дети – из-за отсутствия критического мышления, несформировавшейся нервной системы.
– Во всем нужна мера. Использование гаджетов необходимо ограничивать: не пользоваться за час до сна, делать перерывы.
– Норма пользования гаджетами для детей младшего школьного возраста – 30 минут.
– Для ребёнка показателен пример взрослого. Чем больше активности в реальном мире, тем меньше угрозы зависимости.
– Хобби, домашние животные, работа на даче не позволят попасть в виртуальную зависимость.
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