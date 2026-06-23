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Политика

Обучение общественных наблюдателей к выборам стартовало в Пскове

Обучающий семинар для общественных наблюдателей стартовал в Пскове в рамках подготовки к сентябрьским выборам. Цикл занятий начался во вторник, 23 июня. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал руководитель общественного штаба наблюдения за выборами, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Александр Седунов. Фото предоставила пресс-служба правительства Псковской области

«Одна из важнейших задач общественного штаба наблюдения за выборами и Общественной палаты – подготовить наблюдателей для всех 567 избирательных участков, которые будут работать в Псковской области в единый день голосования. Эта практика уже апробирована в течение нескольких лет», – отметил Александр Седунов.

Говоря о подготовке общественных наблюдателей к предстоящим многоуровневым выборам, Александр Седунов подчеркнул, что у наблюдателя есть права, обязанности и круг задач, которые он должен выполнить для обеспечения прозрачности избирательного процесса и повышения доверия граждан к выборам.

«В первую очередь общественные наблюдатели должны следить за обеспечением гарантий избирательных прав, чтобы права избирателей и других участников процесса не нарушались, чтобы всё прошло слаженно, чётко и в соответствии с законодательством. Если возникают сложности, наблюдатель должен понимать, что делать. Обращаю особое внимание, что это наблюдатели Общественной палаты. Они не представляют интересы конкретной партии или кандидата, а должны смотреть, как реализуются избирательные права всех граждан», – сказал руководитель общественного штаба.

В рамках обучающего семинара рассматриваются вопросы подготовки к выборам, особенности деятельности участников процесса, законодательная база. Также разбираются конкретные кейсы – ситуации, которые могут возникнуть во время голосования. Александр Седунов особо отметил поддержку со стороны ассоциации «Независимый общественный мониторинг», чей опыт общественного контроля за федеральными выборами также важен.

В дальнейшем подобные семинары пройдут в каждом муниципальном образовании.

Напомним, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области пройдёт пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в Собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

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