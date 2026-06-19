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Политика

Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области

Общественный штаб наблюдения за выборами, которые пройдут в сентябре 2026 года, открыли в Псковской области сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В этом году голосование пройдёт в течение трёх дней: 18, 19 и 20 сентября. В эти даты состоятся выборы разных уровней, включая выборы депутатов Госдумы девятого созыва и региональных парламентов.

В открытии штаба приняли участие руководитель общественного штаба наблюдения за выборами, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова, председатель профкома студентов ПсковГУ Алёна Козлова, заместитель председателя избирательной комиссии региона Сергей Кулаков, заместитель директора АНО ИД «Медиацентр 60» Александр Машкарин, ветеран СВО Александр Корушкин и многие другие.

«На территории Псковской области пройдут выборы в Государственную Думу, Законодательное Собрание Псковской области и ряд небольших муниципальных кампаний. И все эти выборы привлекают большое внимание с точки зрения важности самого события и определения контуров будущей законодательной деятельности», – отметил Александр Седунов.

  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Штаб наблюдения за выборами открыли в Псковской области
    Фото: ПАИ

По видеосвязи к открытию штаба присоединился член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Он сообщил, что в дни голосования регион посетят зарубежные наблюдатели.

«Основная задача штаба – обеспечить легитимность, прозрачность и законность выборов. Очень важно, что в его работе предполагается подготовка наблюдателей. Общественные наблюдатели в Псковской области всегда охватывали своим вниманием все избирательные участки. Уверен, что работа штаба чрезвычайно важна для всех избирателей», – добавил Александр Седунов.

В этом году будет работать 567 избирательных участков, и на каждом из них будет присутствовать общественный наблюдатель. В дни голосования также будет работать центр общественных наблюдений. Любой желающий, имея при себе паспорт, может прийти в центр и в режиме онлайн наблюдать за ходом голосования.

Добавим, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в Собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

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