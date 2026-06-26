Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Евгений Сотник стал депутатом Псковской гордумы

Депутатское удостоверение и нагрудный знак вручили предпринимателю Евгению Сотнику на 49-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий депутата седьмого созыва от КПРФ Бориса Прилипкина. Его полномочия были прекращены на той же сессии.

Евгений Сотник ранее был депутатом Красногородского муниципального округа.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






26 июня 2026

Михаил Иванов: Работа с жителями – ключевое направление гордумы
26 июня 2026

«За всеми цифрами стоит большая работа»: Григорий Стороненков – об итогах работы гордумы
26 июня 2026

«Всегда на связи»: Сергей Литвиненко – о работе председателя гордумы
26 июня 2026

43 ТОС, 217 вопросов и 181 решение: Александр Гончаренко подвёл итоги года гордумы
26 июня 2026

Евгений Сотник стал депутатом Псковской гордумы
25 июня 2026

В Псковской области снова будет применяться дистанционное голосование на сентябрьских выборах
23 июня 2026

Татьяна Кирилёнок приняла участие в заседании нового созыва Общественной палаты России
23 июня 2026

Обучение общественных наблюдателей к выборам стартовало в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...