Евгений Сотник стал депутатом Псковской гордумы

10:58, 26 июня 2026, ПАИ

Депутатское удостоверение и нагрудный знак вручили предпринимателю Евгению Сотнику на 49-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий депутата седьмого созыва от КПРФ Бориса Прилипкина. Его полномочия были прекращены на той же сессии.

Евгений Сотник ранее был депутатом Красногородского муниципального округа.