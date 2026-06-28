Юрий Сорокин на съезде ЕР: У псковского спорта хорошие перспективы

21:34, 28 июня 2026, ПАИ

У псковского спорта хорошие перспективы, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин во время пресс-подхода на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе партии.

По словам парламентария, развитие, в частности, детского спорта сегодня имеет особое значение, особенно на фоне постепенного возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Детский спорт - это наше будущее. Сейчас, тем более, нам опять открывают по многим видам спорта доступ к международной арене, и поэтому сейчас спорт - очень важная сторона жизни общества», — отметил Юрий Сорокин.

Депутат подчеркнул, что в Псковской области растёт число жителей, занимающихся различными видами спорта, в том числе олимпийскими дисциплинами.

«Я активно занимаюсь в Псковской области, и видно, что очень много людей вовлекаются в олимпийские виды спорта», - сказал он.

При этом, по словам парламентария, всё большую популярность приобретают и новые, неолимпийские направления. В качестве примера Юрий Сорокин привёл сапсёрфинг.

«Очень популярны сейчас неолимпийские виды спорта, когда, например, такое движение, как сап, неожиданно привлекает большое количество людей. На реке, на озёрах, на водоёмах большое количество людей учится, соревнуется в новых видах спорта», - отметил депутат.

Подводя итог, Юрий Сорокин подчеркнул, что главным остаётся вовлечение людей в занятия физической культурой и активный образ жизни. «Спорт - это жизнь, а олимпийский он или неолимпийский, уже не имеет значения. Поэтому со спортом у нас будет всё хорошо», - заключил парламентарий.