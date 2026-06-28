На съезде «Единой России» утверждены кандидаты в Госдуму от Псковской области

19:50, 28 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз вошли в региональную группу кандидатов от «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Решение принято на XXIII съезде партии «Единая Россия», который состоялся 28 июня в Москве.

По итогам съезда также утверждены кандидаты по одномандатным округам. Псковскую область по округу №150 представит секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Кандидатуры поддержаны в ходе тайного голосования делегатов съезда.

В работе XXIII съезда приняли участие представители партии из всех регионов страны. В рамках мероприятия обсуждались вопросы подготовки к предстоящим избирательным кампаниям, включая выборы в Государственную Думу и региональные парламенты.

Напомним, что выборы в Законодательное собрание Псковской области состоятся 18-20 сентября.