2,5 миллиона предложений поступило в новую Народную программу «Единой России»

21:03, 28 июня 2026, ПАИ

Выступая на XXIII съезде «Единой России» в Москве 28 июня, председатель партии Дмитрий Медведев сообщил о формировании главного предвыборного документа, который станет планом работы партии на ближайшие пять лет. Дмитрий Медведев отметил, что Народная программа создаётся с участием множества людей: инженеров, рабочих, аграриев, предпринимателей, педагогов, учёных, студентов и защитников Отечества.

Предложения Народной программы касаются поддержки семей с детьми, пожилых людей, медицины, доступных лекарств. Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой семьи: доступное жильё, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги.

Также, по его словам, в условиях современных экономических вызовов важно поддерживать инновации, искусственный интеллект, роботизацию и цифровые платформы. Особое внимание следует уделить сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Работа над Народной программой продолжается. Каждый житель страны может внести свой вклад в формирование будущего России, заключил Дмитрий Медведев.