Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

2,5 миллиона предложений поступило в новую Народную программу «Единой России»

Выступая на XXIII съезде «Единой России» в Москве 28 июня, председатель партии Дмитрий Медведев сообщил о формировании главного предвыборного документа, который станет планом работы партии на ближайшие пять лет. Дмитрий Медведев отметил, что Народная программа создаётся с участием множества людей: инженеров, рабочих, аграриев, предпринимателей, педагогов, учёных, студентов и защитников Отечества.

Фото: пресс-служба ЕР

Предложения Народной программы касаются поддержки семей с детьми, пожилых людей, медицины, доступных лекарств. Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой семьи: доступное жильё, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги.

Также, по его словам, в условиях современных экономических вызовов важно поддерживать инновации, искусственный интеллект, роботизацию и цифровые платформы. Особое внимание следует уделить сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Работа над Народной программой продолжается. Каждый житель страны может внести свой вклад в формирование будущего России, заключил Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






28 июня 2026

Юлия Ярышкина: ЕР уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи
28 июня 2026

2,5 миллиона предложений поступило в новую Народную программу «Единой России»
28 июня 2026

Кандидат в Госдуму от Псковской области: Задача депутатов – помогать людям и органам исполнительной власти в их работе
28 июня 2026

На съезде «Единой России» утверждены кандидаты в Госдуму от Псковской области
28 июня 2026

Марина Быстрова: «Единая Россия» уделяет внимание поддержке молодёжи и талантливых людей
28 июня 2026

Михаил Ведерников и Антон Мороз включены в бюллетень для тайного голосования за партсписок ЕР в Госдуму
28 июня 2026

«Единая Россия» представила первую пятёрку федерального списка на выборах в Госдуму
28 июня 2026

Александр Котов: Наибольшую поддержку псковичей получила инициатива ЕР о благоустройстве территорий

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...