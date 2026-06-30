Татьяна Кирилёнок получила право решающего голоса в комиссии по экономике в Общественной палате РФ

15:32, 30 июня 2026, ПАИ

Член Общественной палаты РФ, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок получила право решающего голоса в комиссии по экономике в Общественной палате РФ. Об этом она рассказала в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Порядок участия в комиссиях строится следующим образом: член Общественной палаты может входить максимум в четыре комиссии. Одна даёт право решающего голоса, три – совещательного. Изначально я планировала быть с правом решающего голоса в комиссии по развитию креативных индустрий, но ошиблась кабинетом и попала в комиссию по экономике. Оттуда уже не вышла», – отметила она.

По словам Татьяны Кирилёнок, эта комиссия является самой авторитетной по экономическому блоку. «Она работала практически во всех созывах. Уже не первый созыв её председатель – Борис Алёшин. В его послужном списке – работа президентом группы «Автоваз» и заместителем председателя Правительства России», – сказала гостья программы.

Она также рассказала, как в комиссии отреагировали на её выдвижение от Псковской области. «Когда я пришла и представилась, что из Псковской области, была интересная реплика коллег: «А что, в Псковской области занимаются экономикой?» – вспомнила она. – Я посмотрела историю делегатов от региона и увидела, что впервые делегирован представитель экономики. Меня это порадовало – такие эмоции означают, что запомнили, удивились и есть с чем работать».

«Я задала встречный вопрос: «Как вы думаете, чем мы занимаемся в Псковской области, если не экономикой?» В ответ сказали, что знают нас как регион с сильной историей, патриотической повесткой и сохранением исторической памяти. Наверное, это правильная ассоциация с приграничным регионом, у которого одна из самых древних историй в России», – подчеркнула член Общественной палаты.

Рассказывая о вступлении в другие комиссии, Татьяна Кирилёнок отметила, что комиссия по креативным индустриям впервые создана в Общественной палате. Она отвечает за превращение культурного кода и талантов граждан в коммерческий потенциал.

В третьей комиссии – по городской и окружающей среде – её ключевая задача – показывать, что в Псковской области развивают ТОС. «Мне кажется, что ТОС и тот опыт работы, который есть в регионе, – это передовой опыт», – заключила Татьяна Кирилёнок.