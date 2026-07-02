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Экономика

Неделя торговых представителей проходит в Пскове

Встреча с торговыми представителями РФ в зарубежных странах в рамках Недели торговых представителей состоялась в правительстве Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Фото: pskov.ru

Участников мероприятия от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовала его заместитель Нинель Салагаева. «Для нас важно проводить Неделю торговых представителей. Это площадка, которая позволяет расширить и развить торговые связи, диверсифицировать экспорт товаров и услуг наших производителей. Псковская область наряду с другими регионами является активным участником национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Анализ внешней торговой деятельности за 2025 год показал, что наши предприятия выстраивали отношения с партнерами из 92 стран. Экспорт осуществляли 248 предприятий. Для нашего небольшого региона это достаточно внушительная цифра», – выступила Нинель Салагаева.

Вице-губернатор отметила, что в экспорте Псковской области преобладает поставка мясной продукции, органических химических соединений, продукции машиностроения. Основными торговыми партнерами региона являются страны СНГ.

«В условиях санкционных ограничений со стороны недружественных стран предприятия нашего региона переориентировали экспортную поставку в страны Азии, активно развивали сотрудничество с Китайской Народной Республикой, Вьетнамом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Индией. В 2025 году 30 % всех внешних торговых операций Псковской области пришлось на страны Азии. Этот процент у нас за последние годы растет. При этом, конечно же, мы готовы сотрудничать со странами, которые выражают заинтересованность в выстраивании перспективных диалогов, постоянных торговых связей. Рассчитываем, что сегодняшнее мероприятие позволит наладить еще более прочную коммуникацию между нашими региональными предприятиями, бизнесом и торговыми представителями», – заключила заместитель губернатора.

Основной задачей мероприятия является налаживание коммуникации между региональным бизнесом и торговыми представителями Российской Федерации. Мероприятие позволит экспортно ориентированным предприятиям Псковской области наладить взаимодействие с торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах, обсудить актуальные вопросы экспортной деятельности, получить информацию о мерах государственной поддержки экспортной деятельности, расширить сеть деловых контактов.

Во встрече участие приняли торговые представители Российской Федерации в Венгрии, Польше, Швеции, Азербайджане и Вьетнаме, представители правительства региона и псковского бизнес-сообщества.

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