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Экономика

На заёмщиков с тремя кредитами приходится почти половина всех долгов россиян

Около 11,3 миллиона россиян выплачивают три и более кредита, при этом на них приходится примерно 47 % всей задолженности граждан по займам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Фото: ПАИ

Доля таких заёмщиков в последние годы сокращается, однако медленными темпами и остаётся значительной. Из-за высокой концентрации долгов у этой группы граждан устойчивость банковской системы сегодня во многом зависит от 8 % заёмщиков, отмечается в публикации.

Средний уровень долга у заёмщиков с тремя и более кредитами составляет около 1,6 миллиона рублей – это втрое выше, чем у клиентов с одной ссудой, уточнил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В Банке России пояснили, что реальные риски создаёт не число займов, а высокая долговая нагрузка – когда на обслуживание долгов уходит более половины доходов. Не всех заёмщиков с тремя кредитами можно отнести к этой категории, подчеркнули в регуляторе.

Основная часть задолженности у таких клиентов сформировалась в 2023–2024 годах, когда ограничения ЦБ только начинали работать. Кредиты, выданные в тот период, сейчас постепенно переходят в просрочку. При этом для ипотеки и автокредитов аналогичные меры начали действовать лишь с 2025 года.

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