Псковичам напомнили о мерах защиты велотранспорта от злоумышленников

11:28, 09 июля 2026, ПАИ

В летний сезон в Псковской области возрастает число краж велосипедов, скутеров и самокатов. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, чаще всего транспорт похищают из подъездов многоквартирных домов и от зданий на улицах.

Для минимизации рисков правоохранители рекомендуют придерживаться ряда правил. От размещения велотранспорта в подъездах советуют полностью отказаться. По возможности его следует заносить в квартиру или на балкон. При оставлении на улице желательно выбирать зоны, которые просматриваются камерами видеонаблюдения.

Владельцам предлагается нанести на раму, колёса и скрытые элементы велосипеда гравировку специальным маркером, видимым под ультрафиолетом. Всё быстросъёмное снаряжение – насос, флягу, велокомпьютер, осветительный прибор – при уходе необходимо уносить с собой.

Также в пресс-службе ведомства призвали сохранять документы, выданные при покупке. В полиции порекомендовали сделать фотографию транспортного средства и зафиксировать его индивидуальные приметы – неоригинальные детали, аксессуары, наклейки, царапины и иные изъяны.

Если ваш велосипед все же похитили – сразу звоните в полицию по телефонам 102 или 112.