«Россия просто замечательна»: аудитория немецкого блогера восхитилась Псковской областью

11:36, 09 июля 2026, ПАИ

Блогер Лиза Граф, которая в юном возрасте переехала с семьей в Германию, а недавно вернулась в Россию, посетила музей-заповедник «Михайловское» в Псковской области и рассказала о нём иностранной аудитории (у неё больше 90 тысяч подписчиков). Видео с поездкой в Пушкинский заповедник автор опубликовала в своём блоге в одной из соцсетей. Ролик был записан на немецком языке.

В публикации блогер рассказала, что именно пейзажи Михайловского вдохновляли Александра Пушкина на создание произведений. Она также показала знаменитый дуб, который связывают с образом из поэмы «Руслан и Людмила». «Когда стоишь рядом с ним, можно легко представить волшебный мир, который когда-то создал Пушкин», – отметила Лиза Граф.

Видео вызвало отклик у зарубежных пользователей. В комментариях они восхитились красотой заповедника, отметили атмосферу пушкинских мест и признались, что захотели вновь обратиться к произведениям поэта. «Какой сказочный пейзаж», «Ваши видео делают его работу очень живой, я перечитаю его книги», «Как красиво! Россия просто замечательна», «Какое потрясающее место. Я всегда забываю, насколько большая Россия и насколько разнообразна география... Спасибо, Лизавета, за то, что поделилась этими местами. Я бы хотел посетить их», «Класс! Мне туда надо», – написали подписчики.

Кроме того, Лиза Граф успела побывать в Пскове и Печорах. Эти короткие ролики в её блоге тоже получили положительный отклик аудитории: «Это прекрасное и волшебное место. Я был там раньше», «В этом городе очень чисто и очень красиво», «Вау, как красиво! Спасибо, что показали», «Вы можете испытать и увидеть что-то красивое, подобное этому, только в России».