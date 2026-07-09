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Общество

В Великих Луках открыт набор в органы внутренних дел

ОМВД России по городу Великие Луки объявил набор граждан России на службу в органы внутренних дел. Открыты вакансии на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

К кандидатам предъявляются следующие требования: наличие образования не ниже среднего, состояние здоровья, позволяющее проходить службу в ОВД, отсутствие судимости.

Возраст соискателей не должен превышать 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава и 55 лет – для должностей среднего и старшего начальствующего состава.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются социальные гарантии, в том числе право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 лет. В пенсионный стаж может включаться служба в Вооруженных силах России, а также учёба на дневных отделениях образовательных учреждений.

Кроме того, сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учёт, им предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, а также дополнительные отпуска.

Сотрудники полиции могут воспользоваться путёвками в санатории и дома отдыха системы МВД России, получить бесплатное юридическое образование по заочной форме обучения, а также имеют возможность предоставления служебного жилья.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, дом № 14, кабинет № 322. Телефон отдела кадров 8 (81153) 3-02-41.

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В Великих Луках открыт набор в органы внутренних дел

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