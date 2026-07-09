Обезболивание при лечении зубов может стать обязательным по новым правилам Минздрава

11:26, 09 июля 2026, ПАИ

Министерство здравоохранения России предложило сделать обязательным обезболивание при стоматологических процедурах, которые могут вызвать болевые ощущения у взрослых пациентов. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенным изменениям, при проведении стоматологических манипуляций, способных причинить боль, медицинские работники должны будут применять обезболивание.

При этом сохранится возможность оказания стоматологической помощи с использованием более сложных методов обезболивания в рамках профиля «анестезиология и реаниматология». В таких случаях по медицинским показаниям могут применяться седация, общий наркоз и другие виды анестезиологического пособия.

Документ также определяет перечень специалистов, которые смогут оказывать первичную доврачебную помощь при заболеваниях зубов и полости рта. Среди них – зубной врач, стоматологический гигиенист, стоматологический фельдшер, зубной техник и фельдшер.

Если пациенту потребуется помощь врача стоматологического профиля, специалист после устранения болевого синдрома должен будет направить его в медицинскую организацию для получения первичной специализированной помощи.

Кроме того, проект предусматривает порядок действий при выявлении признаков онкологических заболеваний. В таких случаях стоматолог должен направить пациента к врачу-онкологу.

Первичную медико-санитарную помощь взрослым пациентам предлагается оказывать в амбулаторных условиях. Исключение составит высокотехнологичная медицинская помощь.