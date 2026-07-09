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Общество

Обезболивание при лечении зубов может стать обязательным по новым правилам Минздрава

Министерство здравоохранения России предложило сделать обязательным обезболивание при стоматологических процедурах, которые могут вызвать болевые ощущения у взрослых пациентов. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: ПАИ

Согласно предложенным изменениям, при проведении стоматологических манипуляций, способных причинить боль, медицинские работники должны будут применять обезболивание.

При этом сохранится возможность оказания стоматологической помощи с использованием более сложных методов обезболивания в рамках профиля «анестезиология и реаниматология». В таких случаях по медицинским показаниям могут применяться седация, общий наркоз и другие виды анестезиологического пособия.

Документ также определяет перечень специалистов, которые смогут оказывать первичную доврачебную помощь при заболеваниях зубов и полости рта. Среди них – зубной врач, стоматологический гигиенист, стоматологический фельдшер, зубной техник и фельдшер.

Если пациенту потребуется помощь врача стоматологического профиля, специалист после устранения болевого синдрома должен будет направить его в медицинскую организацию для получения первичной специализированной помощи.

Кроме того, проект предусматривает порядок действий при выявлении признаков онкологических заболеваний. В таких случаях стоматолог должен направить пациента к врачу-онкологу.

Первичную медико-санитарную помощь взрослым пациентам предлагается оказывать в амбулаторных условиях. Исключение составит высокотехнологичная медицинская помощь.

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