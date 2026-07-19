В Псковской области растёт самый старый дуб России

18:04, 19 июля 2026, ПАИ

Самый старый дуб России растет в Псковской области. По данным Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», дуб черешчатый «Старожил Древних Печор» признан древнейшим деревом страны. Его возраст составляет 604 года, пишет РИА Новости.

Величественный дуб находится на Святой горке Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Диаметр его ствола на высоте 1,3 метра достигает 1,66 метра.

По словам специалистов, дерево является живым свидетелем многовековой истории древней обители.

С дубом связаны и местные предания. Согласно легендам, он был одним из трех могучих деревьев, под которыми еще до основания монастыря в 1473 году молились охотники, приходившие в эти места на промысел.