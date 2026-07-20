Черника-альбинос: необычную ягоду нашли в лесах Псковской области

08:25, 20 июля 2026, ПАИ

Необычную чернику обнаружили в лесах Псковской области. Фотографиями «снеженики» любительница тихой охоты поделилась в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«Черничка-альбинос по вкусу как и чёрная!» – подписала снимок автор.

Отметим, что такая черника – это редкая природная генная мутация лесной черники, при которой в плодах отсутствует пигмент антоциан. Ягоды становятся слегка кремовыми или полностью белыми. А вот по вкусу она зачастую может быть даже слаще обычной, как отмечают биологи.