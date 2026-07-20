Почти месяц продолжаются поиски тверичанина, который может находиться в Псковской области

08:03, 20 июля 2026, ПАИ

50-летний Александр Хлопцев пропал в городе Бологое Тверской области. По информации регионального поискового отряда «ЛизаАлерт», он может находиться в Псковской области.

С 26 июня и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. Мужчина был одет в тёмно-зелёный костюм, тёмно-зелёные берцы, чёрную бейсболку. С собой чёрная сумка через плечо.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Хлопцева, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 02.

Напомним также, что в регионе продолжаются поиски 44-летнего жителя Пскова Константина Беляева. Он пропал 5 июля.