Почти месяц продолжаются поиски тверичанина, который может находиться в Псковской области
50-летний Александр Хлопцев пропал в городе Бологое Тверской области. По информации регионального поискового отряда «ЛизаАлерт», он может находиться в Псковской области.
С 26 июня и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. Мужчина был одет в тёмно-зелёный костюм, тёмно-зелёные берцы, чёрную бейсболку. С собой чёрная сумка через плечо.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Хлопцева, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 02.
Напомним также, что в регионе продолжаются поиски 44-летнего жителя Пскова Константина Беляева. Он пропал 5 июля.
Почти месяц продолжаются поиски тверичанина, который может находиться в Псковской области