Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей
Мошенники создают поддельные сайты и сообщества известных детских лагерей и турфирм. Об этом РИА Новости рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
Он предостерёг, что злоумышленники выставляют цены в 2-3 раза ниже рыночных. После получения средств они просто удаляют всю информацию и ссылку на сайт.
Для ускорения решения искусственно создаётся ажиотаж. На портале пишут, что мест почти не осталось и акция действует только сегодня.
Ещё одна схема – просят проголосовать за ребёнка в конкурсе на льготную путёвку в лагерь. Переход по ссылке и введение данных может привести к краже аккаунта в соцсети или на портале «Госуслуги».
Почти месяц продолжаются поиски тверичанина, который может находиться в Псковской области