Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей

08:55, 20 июля 2026, ПАИ

Мошенники создают поддельные сайты и сообщества известных детских лагерей и турфирм. Об этом РИА Новости рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Он предостерёг, что злоумышленники выставляют цены в 2-3 раза ниже рыночных. После получения средств они просто удаляют всю информацию и ссылку на сайт.

Для ускорения решения искусственно создаётся ажиотаж. На портале пишут, что мест почти не осталось и акция действует только сегодня.

Ещё одна схема – просят проголосовать за ребёнка в конкурсе на льготную путёвку в лагерь. Переход по ссылке и введение данных может привести к краже аккаунта в соцсети или на портале «Госуслуги».