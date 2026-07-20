«Не страшны и тучи»: Авдотья Сеногнойка наступила по народному календарю

07:47, 20 июля 2026, ПАИ

Память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии (в русской традиции – Авдотьи), отмечается сегодня, 20 июля. На Руси её прозвали Сеногнойкой из-за того, что в этот день часто шли дожди, которые мешали заготовке сена. Об этом пишет портал calend.ru.

Считалось, что если в этот день шли осадки, то выпадать им предстояло ещё несколько недель. От большой влажности сено, которое не успели убрать, гнило прямо на лугах. Поэтому крестьяне собирали его в скирды. «Сгребёшь сено в кучи – так не страшны и тучи», – приговаривали они.

На Авдотью начиналась жатва. По старинному обычаю в поле шли с песнями, а первый сжатый сноп несли в церковь и освящали.