Фестиваль «Западные ворота» на площадке ПАИ: день первый

В Пскове стартовал VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Одной из главных площадок события стали медиацентр ПАИ и парклет «Эфир» – именно здесь прошли первый круглый стол и творческие вечера.

Программа первого дня выдалась насыщенной: круглый стол о документальном кино как инструменте сохранения исторической памяти, творческие встречи с режиссёром Ольгой Акатьевой и Алексеем Германом – младшим, прямой эфир на радио «Серебряный дождь» с актёром театра и кино Андреем Ургантом. Всё это – в объективе Андрея Степанова.