Режиссёр фильма ​«Я делаю шаг»: Псков для меня – особый город

14:23, 23 июля 2026, ПАИ

Режиссёр Ольга Акатьева на встрече со зрителями в парклете «Эфир» Псковского агентства информации рассказала, почему именно Псков стал съёмочной площадкой для её фильма «Я делаю шаг».

«Я искала место для съемок, и Псков подошел идеально. Когда я сюда приехала, чтобы посмотреть на локации, шел снег, а так как я из Сибири, меня это подкупило. Так Псков и стал одним из главных героев фильма. Мы с коллегами по съёмочной группе любим сюда возвращаться. Псков для меня – особый город. Надеюсь, что первый фильм, который я здесь сняла, – это только начало», – отметила Ольга Акатьева.

После премьеры картину показали по всему миру: в Израиле, ОАЭ, на Кубе и в других странах. «История оказалась понятной для людей, которые говорят на разных языках», – констатировала Ольга Акатьева.

В 2023 году картина «Я делаю шаг» стала фильмом-открытием IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

Две трети съёмок фильма проходили на территории Псковской области: в кадр попали псковские улицы, парки, набережная реки Великой. Основной площадкой стала старейшая школа № 1 Пскова.

По сюжету фильма герой, выпускник педагогического института, планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее. Однако ему приходится вернуться в родную псковскую школу.

Фильм был снят при финансовой поддержке Министерства культуры России, организационной поддержке правительства Псковской области.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.